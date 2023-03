Più Europa: “Peracchini fa passare le manutenzioni per grandi opere”

“Avendo terminato di inaugurare tutto ciò che fu deciso dai predecessori e non essendo stato capace di progettare alcunché, il sindaco Peracchini fa passare le manutenzioni come “grandi opere”. Sicché, eccolo col suo fido assessore ai Lavori pubblici fare un sopralluogo in Via del Prione, con l’immancabile comunicato stampa corredato da foto e da roboante dichiarazione <Con questo importante intervento di riqualificazione è restituito alla Città un percorso sicuro e ammodernato>. Tuttavia ancora una volta si dimostra un sindaco anche smemorato, poiché nell’aprile 2019 diceva che <il corso storico della nostra città necessitava da troppi anni di lavori più strutturali, dopo tanti piccoli rattoppi a macchia di leopardo. Obiettivo di oggi è ripristinare l’esistente, l’obiettivo di domani è ripensare completamente l’estetica di Via del Prione. Gli interventi devono essere eseguiti durante la primavera-estate per via della tipologia di materiali utilizzati e non nelle stagioni più fredde>. Inoltre, evidenziava, sia che sarebbe stata posata una pavimentazione in arenaria (tipo macigno) con caratteristiche di resistenza alla compressione maggiori di quella esistente, sia che non era pensabile dover intervenire costantemente con opere di ripristino con costi molto importanti per la collettività senza poi restituire il giusto pregio al centro. I lavori in Via del Prione pertanto sono una contraddizione totale, giacché l’intervento attuale è sempre un ripristino a macchia di leopardo, è fatto nel periodo più freddo e con un materiale che non ha mantenuto le promesse”. Così in una nota il Coordinamento +Europa La Spezia.

“In Piazza Cavour invece non si fa vedere, forse perché si è reso conto dello sperpero di denaro pubblico per un intervento che non è la decantata riqualificazione del mercato, ma, come diciamo alla Spezia, un tapólo! Gli ascensori che collegano Via del Prione al Castello San Giorgio, da sempre emblema dell’incapacità del Comune nelle manutenzioni, ultimamente sono stati superati in questa negativa classifica dalle asfaltature a macchia di leopardo fatte in alcune strade cittadine e fra queste è Via XXVII marzo quella che meglio rappresenta l’inadeguatezza della giunta Peracchini: tombini coperti e dislivello fra l’esistente e il nuovo asfalto, che per di più si è già sgretolato in diversi punti. Ma il primo premio all’inettitudine che meritano Peracchini & c. è per il forno crematorio del Cimitero dei Boschetti; difatti, da anni sapevano che la Provincia riscontrava irregolarità nell’emissione dei fumi e che dava il nulla osta temporaneo grazie a piccoli interventi, con l’obbligo di realizzare quello risolutivo. Adesso la Provincia (con Peracchini presidente!) non ha più dato proroghe, quindi il forno crematorio è stato chiuso. Riaprirà perché è stato finanziato l’intervento risolutivo, ma perché non è stato fatto a tempo debito?”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com