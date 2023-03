Pro Recco, in campionato si riparte vincendo

Savona. La Pro Recco ritorna a vincere dopo lo stop in Champions League: finisce 4-15 il derby ligure in casa del Savona valido per la 19ª giornata di Serie A1. Il successo permette ai biancocelesti di rimanere in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul Brescia.

Contro un Savona decimato dagli infortuni, mister Sukno deve rinunciare all’ex Iocchi Gratta, fermato dall’influenza. È Cannella, in tribuna mercoledì contro il Barceloneta, il protagonista del primo tempo e del match: il numero 4 romano va in gol tre volte nello 0-4 che chiude il quarto e vede a bersaglio anche Zalanki.

