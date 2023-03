San Colombano: impigliato col paracadute in cima ad albero, liberato da Drago

L’allarme è scattato poco prima delle 15 di oggi. Partito col parapendio dal campo di San Colombano, è stato trasportato dalle correnti ascensionali senza riuscire a controllare la rotta. A un certo punto l’uomo ha lanciato l’Sos, affidandosi al paracadute di emergenza. E’ planato in cima ad un albero alto otto metri, situato in una zona impervia. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e, in caso di necessità, un’ambulanza con i volontari della Croce Rossa di Cicagna.

Per soccorrere il pilota è stato però necessario l’arrivo da Genova dell’elicottero Drago che ha calato col verricello i soccorritori; questi, dopo avere tagliato alcuni rami per liberare il paracadute, hanno calato l’uomo a terra. Nonostante l’incomoda posizione in cui ha dovuto stare in attesa dei soccorsi, non aveva problemi ed ha rifiutato il ricovero.

