Si ritrova la quinta B del 1969, quanti ricordi degli anni alla Scuola XXI luglio

Alcuni di loro non si vedevano da 54 anni, dal 1969. Da quando cioè, bambini di undici anni, avevano sostenuto insieme l’esame di licenza elementare, nella classe Quinta B delle scuole di Viale XXI luglio a Sarzana, agli ordini della mitica maestra Sandra Taravacci.

Adesso hanno 65 anni. Sono sparsi qua e là, ciascuno con una storia diversa, un diverso destino e qualche acciacco.

Ma grazie all’ostinazione di uno di loro, il prof. Lanfranco Ricci, dottore forestale, che ha cercato tutti quelli di cui non si sono perse le tracce, in parecchi si sono reincontrati l’altra sera convivialmente in un locale dei dintorni di Sarzana.

E in qualche caso non è stato facile riconoscersi a vicenda dopo più di mezzo secolo.

Ma il fluire dei ricordi, oltre alla confidenza e ai legami che molti hanno conservato fra loro negli corso degli studi successivi o per motivi di lavoro o ancora perché Sarzana è in fondo un piccolo mondo, hanno sciolto ben presto ogni ritrosia, ogni imbarazzo.

Sono saltati fuori gli aneddoti, le ingenuità, le solidarietà di un’infanzia vissuta in un mondo che appare essersi oggi, rispetto ad allora, assai trasformato.

E sono saltate fuori anche ingiallite fotografie di gruppo, tutti maschi (come avveniva allora senza eccezioni), tutti col grembiule nero, il colletto bianco ed un fiocco blu il cui grado di stiratura la diceva lunga sugli sforzi delle famiglie, anche le più semplici, per attribuire alla scuola dignità e importanza alla formazione dei figli.

I banchi di legno da due posti con il buco per il calamaio, la ‘rivalità’ con quelli della sezione A (maestra Pigoni), i documentari ascoltati da una radio enorme ospitata ogni tanto in classe, le scaramucce sotto il portico dell’ingresso anche in questo caso separato fra maschi e femmine, le figurine dei calciatori da scambiare o da sottrarsi a vicenda (“ti pulo”), un po’ di goffa ginnastica nel cortile interno, la gita agli scavi di Luni.

Atmosfere più simili a quelle del libro Cuore che a quelle un po’ frenetiche di oggi, dominate dalla tecnologia nel ‘villaggio globale’.

Sono riaffiorati tanti piacevoli ricordi remoti e qualcuno ha portato il saluto di chi non ha potuto esserci; ma non è mancato un ricordo commosso anche dei compagni di classe che non ci sono più.

