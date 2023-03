Ue, Campomenosi (Lega) in missione in Iraq con il Parlamento Europeo

Bruxelles. “In missione in Iraq con la delegazione Ue-Iraq, un’occasione importante per visitare in prima persona un territorio per anni dilaniato da guerra, conflitti interni e terrorismo, per prestare tributo ai contingenti italiani impegnati nella missione Nato guidata dall’Italia, e nella missione Prima Parthica a contrasto di Daesh, che stanno svolgendo un lavoro encomiabile per la difesa della democrazia”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo, unico deputato italiano nella delegazione Ue-Iraq in questi giorni in visita in Iraq.

