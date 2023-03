Una Rari Nantes Savona decimata dagli infortuni non può nulla contro la Pro Recco

Savona. La Pro Recco ritorna a vincere dopo lo stop in Champions League: finisce 4-15 il derby ligure in casa del Savona valido per la 19ª giornata di Serie A1. Il successo permette ai biancocelesti di rimanere in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul Brescia.

La Rari Nantes ha giocato priva di molte pedine importantissime come il capitano Valerio Rizzo, il portiere Gianmarco Nicosia e gli attaccanti Eduardo Campopiano e Mario Guidi perché infortunati. Tanti i giovanissimi schierati nella formazione savonese tra cui l’esordiente in Serie A1, Samuele Giordano, classe 2005.

» leggi tutto su www.ivg.it