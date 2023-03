Un incendio è divampato questa mattina alle 6 circa a Varese Ligure, frazione Scurtabò in via Chiesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brugnato che hanno spento il rogo ed effettuato la bonifica alle 8.30. Presente anche la pubblica assistenza di San Pietro Vara: inm un primo tempo era stata segnalata anche la presenza di una persona in gravi condizioni. Si ignorano i motivi che hanno causato il rogo. L’abitazione sarebbe stata posta sotto sequestro.

