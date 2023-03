A Caricamento la grande festa di Carnevale con pentolaccia e maschere della tradizione

Genova. Il Carnevale genovese si è concluso oggi con la tradizionale pentolaccia che ha portato in piazza Caricamento centinaia di bambini.

La giornata è iniziata intorno alle 15.30 del pomeriggio, quando i gruppi Le Gratie d’Amore, Gruppo Folcloristico Amixi de Boggiasco, Gruppo Folcloristico Città di Genova, Gruppo Storico Sestrese e il Gruppo Storico Sextum hanno portato in piazza prima e sul “Trenino dei folli” poi le maschere della tradizione genovese: Pacciugo, O Paisan, Pacciuga, A Paisaña, O Villan, O Sciô Regiña, Capitan Spaventa hanno sfilato per le vie del centro storico sul trenino turistico per l’occasione a loro dedicato in una rivisitazione della tradizione medioevale della “Nave dei folli”. Ad animare la piazza la Filarmonica di Cornigliano e la Filarmonica Pegliese “Marco Chiusamonti”

