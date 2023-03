Imperia. E’ stato completamente demolito nel pomeriggio di ieri il capannone di proprietà della ditta Edilcantieri Costruzioni in via Ballestra, a Piani di Imperia. La struttura era finita sotto la lente della Procura di Imperia che aveva aperto un fascicolo per abuso edilizio.

In accordo con il Comune di Imperia, a demolire il capannone sono stati i proprietari, che hanno rinunciato a richiedere una sanatoria.

