Atletica leggera: Larissa Iapichino, dal record all’aperto junior di Savona a quello nazionale indoor

Savona. Era il meeting di atletica leggera di Savona del 2020 quando Larissa Iapichino, allora diciottenne, fece registrare nella pedana della “Fontanassa” – con un 6.80 – il record nazionale outdoor juniores femminile nel salto in lungo.

Tre anni dopo la lunghista – seppur non all’aperto, come a Savona, ma in un palazzetto – plana nei traguardo dei grandi, realizzando uno storico 6.97. Nessuna atleta italiana era mai riuscita a saltare fino a questa distanza al chiuso. La prestazione le è valsa infatti quest’oggi la medaglia d’argento agli europei indoor.

