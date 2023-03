Calcio/ Entella, tris al Fiorenzuola: doppio Zamparo e Corbari

Entella: Borra; Parodi, Chiosa, Sadiki; Tomaselli, Paolucci, Corbani, Barlocco; Ramirez; Merkaj, Zamparo. All. Volpe.

Fiorenzuola: Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco; Currarino, Fiorini, Stronati; Sartore, Giani, Morello. All. Tabbiani.

L’Entella vince 3-1 contro il Fiorenzuola grazie a una doppietta di Zamparo e al gol di Corbari e allunga a +3 sul Cesena (2-2 contro il Montevarchi). Per la squadra allenata da Luca Tabbiani il gol all’86 con Piccinini.

Pronti e via e al 4’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: Zamparo riceve da Parodi e con l’esterno infila Battaiola. Gli ospiti cercano la reazione con Stronati e Currarino ma entrambi non inquadrano la porta. Al 19’ doppia occasione per l’Entella ma prima Zamparo si fa murare e poi Corbari manda alto. Al 24’ Zamparo mette a segno il 2-0 di testa su cross di Barlocco e potrebbe ripetersi anche al 38’ ma stavolta non inquadra la porta. Nel recupero Dimarco impegna Borra su punizione.

