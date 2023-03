Ventimiglia. Ha destato profondo cordoglio la morte di Barbara Rovea, 54 anni ancora da compiere. Molto conosciuta a Ventimiglia, dove viveva, e non solo, Barbara si è spenta a causa di un male incurabile, per il quale era stata ricoverata venerdì scorso in ospedale.

Segretaria nell’azienda Calcestruzzi Valle Armea, aveva dedicato parte della sua vita anche al volontariato, fondando l’associazione Aceb di Camporosso insieme a Stefano Urso e alla compianta moglie Monica.

