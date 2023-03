Il bomber ex Argentina Compagno in Nazionale «Arma miglior stagione in D, grazie ai Del Gratta e Mister Ascoli»

Sanremo. «I mesi trascorsi ad Arma sono stati molto belli e positivi, ho avuto un ottimo rapporto con Marco e Riccardo Del Gratta, con il mister Nicola Ascoli, dal punto di vista dei gol è stata la mia miglior stagione in D. Un saluto a tutti» Firmato Andrea Compagno. L’attaccante 26enne in forza dell’FCSB (ex Steaua Bucarest) è stato ufficialmente convocato dal Ct Roberto Mancini in Nazionale per la doppia sfida di qualificazione agli Europei contro Inghilterra e Malta, previsti per i prossimi 23 e 26 marzo.

MARCO E RICCARDO DEL GRATTA

