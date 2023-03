Imperia, un asino a spasso sulla passeggiata degli innamorati

Imperia. Torna l’aria di primavera e tornano a girare gli asini in giro per Imperia. Esattamente come lo scorso anno, in questo stesso periodo era stato avvistato un asino che girava l’Europa insieme al suo padrone e la storia si ripete.

Ora l’asino è tornato, non è chiaro se sia Aleicum, lo stesso dello scorso anno ma è chiaro che gli asini, animali spesso sottovalutati, apprezzino molto Imperia. Il somarello e il suo “padrone” sono stati avvistati in diverse zone della città e nelle località vicine.

» leggi tutto su www.riviera24.it