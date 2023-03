Non c’è bisogno di incorrere personalmente in disgrazie per inclinarsi in un routinario pessimismo e subire il pervasivo fascino delle sciagure.

Sulla falsariga del “parti deluso fai prima”, incipit antagonista ad ogni avvio speranzoso, la prassi funesta dell’odierno stile allarmista interviene a scandagliare e sedare ogni eventuale entusiasmo civico e a censurare la stessa immaginazione quando esorbita, quando esonda dal suo canonico alveo.

