L’albisolese Claudia Basso campionessa di enigmistica

Albisola Superiore. L’albisolese Claudia Basso, ex maestra ora in pensione e autrice pluripremiata in diverse occasioni per i suoi lavori di poesia enigmistica, ha ottenuto una nuova affermazione nazionale aggiudicandosi il primo posto per il campionato indetto dalla storica rivista specializzata “La Sibilla”.

L’esito del campionato, pubblicato sul primo numero del 2023 appena uscito, si basa sugli elaborati pubblicati nell’intero anno 2022 e il traguardo raggiunto è ancora più degno di nota considerando la partecipazione degli autori più importanti del settore nell’intero panorama italiano. Infatti, la rivista “La Sibilla”, nata a Napoli ne1975 da un’intuizione di Guido Iazzetta, che tuttora la dirige da Milano, annovera tra i suoi collaboratori gli esponenti più illustri dell’enigmistica classica moderna e vanta, tra gli altri, l’attiva partecipazione di Paolo Conte e Roberto Vecchioni.

» leggi tutto su www.ivg.it