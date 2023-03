Pallanuoto M/ Chiavari Nuoto, a Monza battuta la Waterpolo Milano

Dalla Chiavari Nuoto

Una vittoria di carattere, bella e meritata, quella che i #verdeblu hanno ottenuto a Monza contro la Waterpolo Milano, nella 14ª giornata del Campionato. I ragazzi di Mister Dinu hanno dato, ancora una volta, dimostrazione di Gruppo, capaci di soffrire per più di tre tempi, senza mai disunirsi, e riuscendo a riprendere l’incontro nella quarta frazione, sorpassando gli avversari e conquistando così tre punti fondamentali in chiave salvezza. Complimenti alla squadra per la grande prestazione. Prossimo appuntamento, alla Mario Ravera, sabato 11 marzo , contro il Plebiscito Padova.

