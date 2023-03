Pieve di Teco, ritorna il CarneValle, paese in festa

Pieve di Teco. CarneValle di nuovo protagonista a Pieve di Teco. Paese in festa e pioggia di coriandoli per la via centrale del borgo. Il covid è solo un brutto ricordo e ora c’è voglia di divertirsi, di ballare per strada e stare con gli amici; c’è voglia di ridere e scherzare, lanciarsi coriandoli e scattarsi foto ricordo. Non solo i carri ma anche molte le maschere hanno invaso Pieve e rallegrato la routine del paese lungo i portici del 1400. Una sfilata che, accompagnata dalla banda di Pompeiana, ha fatto da contorno al ritorno in scena del CarneValle.

«Dopo tre anni di chiusura forzata- spiega il vicesindaco Rosanna Zunino- si è pensato di fare il bene della Valle e per la comunità e sicuramente una grande festa per i bambini che sono stati quelli un po’ più penalizzati da questi tre anni pesanti per tutti e si spera che sia una giornata di festa per grandi e piccini».

