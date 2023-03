“Serata 133”, una cena a San Bartolomeo al Mare per riparare l’ambulanza rotta

Imperia- Cervo. Una serata da passare in compagnia per una nobile causa: raccogliere fondi per riparare un’ambulanza rotta della Croce D’Oro di Cervo. Non hanno perso tempo i componenti dell’associazione “Tutti insieme per la solidarietà” che hanno iniziato a mettersi in moto per reperire fondi ed aiutare la pubblica assistenza. “Serata 133” si svolgerà il 12 marzo a partire dalle ore 20 a San Bartolomeo al Mare all’Hotel Bergamo.

«Un grazie agli amici dell’associazione Tutti insieme per la solidarietà che hanno voluto organizzare per la Croce D’Oro di Cervo questa bella serata per il 12 marzo all’Hotel Bergamo di San Bartolomeo al Mare. Serata 133- spiega Gabriele Lalatta Costerbosa , presidente della Croce d’Oro di Cervo- per la raccolta fondi per rimettere in pista la nostra ambulanza che si è guastata. Ringraziamo in particolare il signor Fausto, titolare dell’Hotel Bergamo che mette a disposizione il suo prestigioso locale e la sua rinomata cucina e agli sponsor che ci permetteranno di offrire omaggi agli intervenuti, a chi farà l’intrattenimento musicale e ai Comuni del Golfo Dianese che ci hanno offerto il loro patrocinio. Vi aspettiamo tutti numerosi a beneficio della nostra azione per proteggere il nostro Golfo come abbiamo fatto negli ultimi 31 anni e per poter continuare in questo modo».

«Organizziamo una cena per la Croce d’Oro di Cervo per riparare un’ambulanza. L’incasso va interamente devoluto a loro e si svolgerà a San Bartolomeo al Mare, nell’Hotel Bergamo, in via Aurelia numero15 a partire dalle ore 20» spiega Giuseppe Fici presidente dell’associazione.

Un menù interessante- prosegue il titolare dell’albergo Fausto Ferreccio– basato sui prodotti della nostra terra: saranno serviti tre antipasti, due primi, due secondi e il dessert. Chi volesse partecipare può prenotarsi entro giovedì 9 e sono invitati anche i sindaci del Golfo Dianese.

Il numero da chiamare per prenotare la serata è 0183400060, il costo è di 35 euro per gli adulti e 20 per i bambini.

