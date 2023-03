Vaccino Covid, somministrazioni della quarta dose in calo. Bassetti: “Interrompere le vaccinazioni e dare le dosi ai Paesi più poveri”

Liguria. L’ultimo report della fondazione Gimbe segnalava come per la quarta dose di vaccino anti-Covid si registri un calo del 25% solo nell’ultima settimana, con una media mobile di 1.735 somministrazioni al giorno. Ecco dunque la proposta di Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, da sempre uno dei più convinti sponsor dei vaccini: interrompere le vaccinazioni anti-Covid e dare le dosi ai Paesi poveri.

“Ora è molto difficile dire alle persone che si devono vaccinare – avverte l’infettivologo in un’intervista all’Adnkronos Salute -. Guardano i numeri del Covid, non rappresentano un problema. Gli italiani sono un popolo che ha bisogno di spaventarsi per potersi immunizzare. Lo abbiamo visto nel 2021 quando c’è stata una grande adesione alla campagna vaccinale dopo i decessi e le bare di Bergamo. Nel 2022 che è stato un anno molto buono, almeno nella seconda parte, c’è stato un rilassamento e lo spettro Covid non era più lo stesso. Questo non è un bene, se siamo arrivati fino ad oggi è perché ci si sono i vaccinati. Ne riparleremo nel prossimo autunno”.

