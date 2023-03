Sanremo. Nel girone regionale playout della serie C femminile il Grafiche Amadeo vince nuovamente per 3 set a 0 contro il Paladonbosco Genova per 25 a 13 – 25 a 20 – 25 a 15 dimostrando una netta superiorità.

Con questo risultato le ragazze matuziane rimangono seconde a 21 punti dietro il Lumezia volley La Spezia. In serie C maschile i ragazzi di Contini affrontano il Colombo Fenova per mantenere il primo posto in zona promozione.

