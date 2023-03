Addio a Paolo Barbatano, ex carrozziere e batterista dei “Ragazzi di Migliarina”

Lutto a Madrignano e nel quartiere di Migliarina per la scomparsa di Paolo Barbatano, 56 anni, che ha perso la sua battaglia contro una malattia che ha combattuto fino all’ultimo con tutte le sue forze. Barbatano era un apprezzatissimo carrozziere ha lavorato per anni in una ditta di famiglia a Ceparana e poi come dipendente a Migliarina, inoltre era un grande appassionato di 500 d’epoca. Sin dall’infanzia era molto legato a Madrignano e Tranci, zone originarie della sua famiglia. Assieme al fratello, da giovanissimo, suonò la batteria nella banda “I ragazzi di Migliarina”. In tanti lo ricordano con affetto come “Un gran bravo ragazzo”. Lascia la moglie, le figlie e gli adorati nipoti. I funerali si terranno domani pomeriggio, 7 marzo, alle 15 nella chiesa di Migliarina.

