Andora, a Palazzo Tagliaferro tavola ritonda su “Quale energia, quali case…. quali prezzi?”

Andora. Martedì 7 marzo a partire dalle 17.50 a Palazzo Tagliaferro ad Andora si terrà la seconda di tre tavole rotonde dal titolo “Quale energia, quali case…. quali prezzi?”, organizzata da La Casa del Consumatore, Sportello di Andora, in collaborazione con Confcooperative Liguria e con il patrocinio del Comune di Andora.

Le tavole rotonde sono state realizzate nell’ambito del Progetto “#EduCO educazione per un Consumatore Consapevole”, con il finanziamento concesso dal MLPS ed hanno lo scopo di “sensibilizzare, informare, ma anche educare il consumatore ad un uso più consapevole delle risorse energetiche, dandogli strumenti utili per valutare come modificare i propri stili di vita e per pensare a come le fonti di energia rinnovabile possono progressivamente entrare a far parte delle nostre abitazioni”.

