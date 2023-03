Bilancio, la commissione si scalda sull’aumento dell’Irpef e sull’indebitamento per 57 milioni. Lunedì prossima la parola passerà al Consiglio

E’ andata in scena questo pomeriggio in commissione Bilancio la prima parte della discussione sul preventivo presentato dall’assessore Marco Frascatore. Da una parte la maggioranza, che ha difeso a spada tratta ogni piega del documento presentato; dall’altra l’opposizione, che ha concentrato buona parte delle sue perplessità sull’aumento dell’aliquota comunale Irpef dallo 0,6 allo 0,8, tornando a più riprese di riabilitare la condizione delle casse comunali ereditata dal sindaco Pierluigi Peracchini nel 2017.

Insomma, il solito ping pong di opinioni e punti di vista, esercizio che ben riesce anche di fronte ai freddi numeri di un documento tanto tecnico, ma anche molto politico.

A dimostrazione dell’interesse dell’amministrazione per la pratica di fronte alla presidente Giulia Giorgi erano seduti, oltre a Frascatore e all’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino – direttamente interessati dalle delibere in discussione -, anche gli assessori titolari di altre deleghe, come Giulio Guerri, Kristopher Casati, Manuela Gagliardi e Daniela Carli.

Tra i primi interrogativi lanciati sulla scrivania quello della consigliera Piera Sommovigo, che ha notato entrate risibili per i musei cittadini e ha domandato se non si ritenga di utilizzare parte dei proventi dell’imposta di soggiorno per promuoverne il patrimonio agli occhi dei turisti. “Ci saranno rafforzamenti e modifiche in questo ambito, per il quale sono già utilizzate risorse provenienti dalla tassa di soggiorno”, ha spiegato Barbara Rodighiero, dirigente dei Servizi finanziari e conforto costante per numeri e informazioni nei confronti di Frascatore.

Andrea Montefiori, che ha pungolato l’amministrazione a più riprese, ha posto l’accento sui 57 milioni di indebitamento per le casse di Palazzo civico, a fronte dei 43 del 2017, per i quali il neo sindaco Peracchini aveva più volte parlato di “buco di bilancio”.

“Come mai l’indebitamento è cresciuto così tanto? L’aumento Irpef si può leggere come una tappo per questo buco?”, ha domandato, dichiarandosi anche contrario alla vendita degli alloggi popolari decisa dalla giunta per sostenere le spese di riqualificazione di altre case popolari. “Abbiamo venduto una decina di alloggi per poco più di 300mila euro – ha spiegato Gagliardi – e l’obiettivo è di arrivare a 2,2 milioni di euro”.

“E quale sarà la destinazione dei 2,6 milioni di euro che verranno incassati grazie all’aumento dell’aliquota?”, ha chiesto Massimo Lombardi, proponendo anche di innalzare la soglia di esenzione, magari sino a 25mila euro (invece dei 15mila attuali).

“La soglia di esenzione attuale – ha spiegato Frascatore – riguarda 27mila spezzini e non dimentichiamo che siamo una delle città con soglia di esenzione più alta. Purtroppo negli ultimi mesi le spese inderogabili, come quella per l’energia, sono aumentate in maniera importante. Solo per la fornitura energetica se ne va ben oltre un milione di euro, ma è difficile dire oggi dove saranno spese le ulteriori entrate”.

