Inps informa che è disponibile il servizio per fare domanda per Bonus asilo nido 2023, contributo, spiega l’Istituto sul proprio sito, per il pagamento delle rette di asili nido (pubblici e privati autorizzati) e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Nel messaggio dello scorso 2 marzo le informazioni su requisiti, modalità di presentazione delle domande e importi del contributo in base all’Isee. Presentazione delle domande esclusivamente online, attraverso il servizio online o i patronati.

L’articolo Bonus asilo nido 2023, ecco come richiederlo proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com