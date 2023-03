Concessioni balneari, Marco Scajola: «Proroga passo falso del governo. Regioni tagliate fuori dal confronto»

Taggia. Proroga della scadenza delle concessioni demaniali turistico-ricettive al 31 dicembre 2024, a Taggia tornano a riunirsi i balneari della provincia di Imperia, su invito della Confesercenti e della Federazione balneari italiani.

Si è tenuta questa sera presso Villa Boselli ad Arma di Taggia un convegno in materia di concessioni balneari marittime per fare il punto della situazione alla luce degli ultimi atti del governo Meloni e dei rilievi avanzati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sotto l’occhio vigile del Quirinale è finita l’ennesima proroga decisa dall’Esecutivo, foriera di gettare ancora più nel caos il quadro giuridico che regola il comparto spiagge in concessione, già fortemente intaccato dalle pronunce del Consiglio di Stato che aveva fissato il termine ultimo per mandare tutti gli arenili a gara al 31 dicembre 2023, e dall’Unione europea, la quale da tempo chiede all’Italia di uniformarsi alle norme in materia di concorrenza (direttiva Bolkestein).

