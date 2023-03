Il sindaco Biasi traccia il bilancio di fine mandato: «Vallecrosia non è più città dormitorio»

Vallecrosia. Si è tenuto questa sera, presso la sala polivalente Natta, l’ultimo confronto pubblico con la cittadinanza del sindaco Armando Biasi; in vista dell’imminente campagna elettorale e delle elezioni che si terranno il prossimo 14 e 15 maggio a Vallecrosia, il primo cittadino in carica ha infatti deciso di interrompere la serie di incontri con i cittadini, in attesa che venga eletta la nuova amministrazione comunale.

Il primo cittadino ha tracciato un bilancio degli ultimi cinque anni, analizzato nel corso dell’appuntamento dedicato all’informazione pubblica tutti i lavori eseguiti, dedicando una riflessione al periodo difficile della pandemia: «É stato un anno e mezzo tragico e complicato, ma lo abbiamo affrontato con serietà mettendoci al fianco dei bisogni delle persone – ha dichiarato Biasi – . Siamo stati l’unico Comune in diretta tutti i giorni con i cittadini».

» leggi tutto su www.riviera24.it