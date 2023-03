L’aceto di Pigato sa di Liguria con la sua fruttata acidità

Ci sono prodotti che, pur essendo di uso comune in cucina, a seconda delle zone diventano eccellenze, magari perchè le massaie li usano in maniera particolare, o perchè la quantità a disposizione è maggiore che in altre zone, o semplicemente perchè il palato chiede sapori diversi da zona a zona.

L’aceto è, senza ombra di dubbio, uno di questi. Conosciuto sin dall’antichità (i greci lo usavano abbinato agli sgombri), nel corso dei secoli è diventato un elemento essenziale nelle cucine di tutte le latitudini, dal Giappone che usa l’aceto di riso, a quello di orzo usato in Inghilterra per il fish and chips. In Italia l’aceto è una sorta di “religione” in Emilia, nella versione balsamica, in Veneto per il “saor” che insaporisce le sarde, al Piemonte che lo esalta nella giardiniera di verdure.

