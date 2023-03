Diano Marina. Sono iniziati oggi i lavori di rifacimento degli asfalti in Piazza Giovanni XXIII, Viale Torino, Via Cà Rossa e Via Colombo; per consentire lo svolgimento degli interventi queste sono le modifiche al traffico previste:

Dalle ore 7 del giorno 6 marzo alle ore 18 del giorno 24 marzo da attuarsi per fasi, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie cittadine:

