Mauro Bornia convocato al tavolo tecnico del Ministero della Disabiltà

“Il presidente del centro di servizio per il volontariato Mauro Bornia quale rappresentante di Csvnet nazionale sarà al Tavolo tecnico sulle modalità di attuazione della valutazione multidimensionale ed elaborazione del progetto individuale delle persone con handicap presso il ministero della Disabilità in Roma”. E’ quanto si legge in una nota di Vivere che prosegue: “Questa designazione nasce dal curriculum di competenze maturate in anni al servizio del volontariato e della lotta alle discriminazioni dei soggetti Disabili, sia nella consulta Provinciale /Regionale sia nel Centro di servizio di volontariato”.

“Questo tavolo tecnico composto da elementi di estrema professionalità è stato voluto dalla Ministra Alessandra Locatelli per riformare la legge quadro sulla disabilità nell’ambito della missione 5 del Pnrr che prevede il rafforzamento dell’inclusione sociale – si legge ancora nella nota -. Crediamo che questa commissione rappresenti un punto importante per l’emancipazione e il rafforzamento di leggi nell’alveo dei diritti delle persone più fragili, in un momento storico delicato per i cittadini Italiani affetti da patologie. Per questo motivo auguriamo buon lavoro a tutti i rappresentanti designati in decreto e in particolare a Bornia per il suo impegno costante in questo settore”.

