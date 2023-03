Novanta ospedalizzati positivi in Liguria, nello Spezzino i nuovi positivi sono tre

Sono 31 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24ore grazie a 367 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 4, Savona 1, Genova 23, La Spezia 3. Il bollettino odierno non riporta vittime, che restano dunque 5.581 in Liguria da inizio pandemia, 712 delle quali in Asl5 dove attualmente i casi attivi sono 661 su 6.453. Sul fronte ospedaliero invece i ricoveri passano da 93 a 90, tutti in media intensità, così come nello Spezzino dove i degenti sono 8. In calo anche il dato relativo ai liguri in isolamento domiciliare, passati da 499 a 474, mentre sono risultate guarite 58 persone per un numero complessivo di 649.129 da inizio emergenza.

L’articolo “Culti, santi e leggende nel porto di Luni”, nuova visita guidata all’anfiteatro proviene da Citta della Spezia.

