Oliver e il suo amore spettinato cercano casa

Un capellone maestro di irruenza amorosa aspetta una famiglia che voglia farsene dono. Si chiama Oliver, è un bellissimo setter gordon e da qualche anno si trova al Canile municipale della Spezia. Un cane adulto, ma ancora in ottima forma e dalle mille risorse, pieno di amore da distribuire e con una valigia di dolcezza e simpatia che non vede l’ora di portare nelle vostre case. Un cagnolone obbediente, anche se a volte un po’ testone, vivace, esuberante, campione di salto addosso con ambizioni olimpiche ed esibitore di pance da grattare, magari bello comodo sull’erba. Siamo sicuri che qualcuno vorrà incontrarlo. Adozioni solo in zona, in modo da coltivare al meglio il rapporto di avvicinamento tra animale e adottante.

Per prendere un appuntamento con Oliver, contattare Anna su Whatsapp al numero 348/7882777. QUA il video dedicato a Oliver realizzato dall’Impronta, l’associazione di volontariato che gestisce il canile municipale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com