Oltre cinquanta tecnici tra Brugnato e Deiva per il workshop nazionale Acquaviva Uisp

Nel fine settimana appena trascorso Brugnato e Deiva Marina hanno ospitato il consueto workshop nazionale Acquaviva Uisp; notevole la partecipazione, con iscritti oltre cinquanta tecnici sportivi che operano sotto l’egida Uisp sul territorio nazionale.

L’evento di formazione, fortemente voluto dalla presidente Uisp La Spezia e Val di Magra Diana Battistini e dal coordinatore regionale Acquaviva Pino Cocco, come detto si è svolto tra Brugnato, al Centro Sport Avventura presieduto da Walter Filattiera, e sulla spiaggia antistante Deiva. Le due location per l’occasione si sono trasformate in palestre a cielo aperto per kayak fluviale e marino, canoa canadese, rafting, sup, surf e canottaggio.

“Quest’anno, come già sperimentato nel 2020, abbiamo scelto queste località perché rappresentano a pieno l’anima multidisciplinare del nostro settore di attività – afferma Maurizio Zaccherotti, responsabile nazionale Acquaviva Uisp -. Il workshop è un momento di confronto molto utile, che permette ai nostri tecnici di essere sempre aggiornati sulle varie specialità e allo stesso tempo rappresenta un’occasione per conoscersi e instaurare rapporti di collaborazione. Come sempre l’obiettivo principale è avvicinare ulteriormente il comparto sport a quelli della salvaguardia ambientale e della promozione sociale, compreso il settore sport e disabilità. L’Uisp da sempre sta portando avanti questi valori che oggi, con l’aumento del surriscaldamento globale e del problema rifiuti, diventano ancora più importanti”.

