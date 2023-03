Pallanuoto F/ Final Six Coppa Italia il Rapallo chiude con un ottimo quarto posto

Dall’ufficio stampa Nuoto e Pallanuoto Rapallo

Si è conclusa ieri al Centro Federale Polo natatorio di Ostia la tre giorni di Final Six di Coppa Italia di pallanuoto femminile. Vince con merito L’Ekipe Orizzonte Catania che piega in finale il Plebiscito Padova per 9 a 7. La matricola Rapallo Pallanuoto di Patron Antonucci chiude ai piedi del podio, con un ottimo quarto posto. L’avventura romana ha visto le ragazze del RPN impegnate nei quarti di finale con l’ostica Pallanuoto Trieste, la vittoria per 9 a 6 è valsa la

semifinale con il Padova, formazione più esperta ed attrezzata che si è imposta, come da pronostici, per 11 a 4.

Le liguri giocano quindi la finalina a per il terzo posto trovando sul proprio cammino la SIS Roma, altra compagine di assoluto valore data come favorita alla vittoria finale ma che inciampa in semifinale contro le Catanesi. Non basta un’ottima prestazione alle rapallesi che devono arrendersi per 10 a 5 alle padrone di casa, piazzandosi come quarte.

» leggi tutto su www.levantenews.it