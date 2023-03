Recco, Linea Condivisa: “Meno parcheggi e più parchi, in piazza contro il progetto dell’autosilos”

Recco. Sabato 11 marzo dalle ore 10 il consigliere regionale Gianni Pastorino e il consigliere metropolitano Luca Costa prenderanno parte, insieme ai cittadini e alle cittadine di Recco, all’incontro per dire no alla realizzazione di un autosilos nell’area ex-Enel.

«Come Consigliere Regionale aderisco convintamente al presidio che si terrà sabato mattina a Recco per informare la cittadinanza sul progetto di realizzazione di un autosilos come previsto nel PUC predisposto dal Comune – dice Pastorino – Il Piano Urbanistico potrà essere approvato solo dopo il parere di Regione Liguria quindi lavorerò in Consiglio Regionale per portare le istanze di cittadine e cittadini contrari a questo progetto.

