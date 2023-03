A Santo Stefano giovedì prossimo alle 17.30 seduta della Commissione Territorio con argomento il progetto di riqualificazione di Piazza Garibaldi. “Ho ritenuto opportuno convocare la commissione, i cui risultati porterò all’attenzione dei concittadini, per avere una visione chiara e definitiva del progetto – spiega il presidente Silvio Ratti – e porterò i risultati. La relazione del Comandante della Polizia municipale anziché chiarirmi alcuni aspetti me ne ha fatto sorgere altri ben più importanti e non certo marginali. Viabilità in entrata e in uscita, parcheggi all’interno della nuova piazza, sicurezza dei pedoni. Questi i temi più importanti che porterò all’attenzione della commissione e del sindaco”. Ratti tocca infine il tema della “storicità della piazza, che da quando sono bambino è sempre stata il centro della vita del nostro paese. Piazza già stravolta una prima volta, i risultati sono ancora visibili. Speriamo che non succeda ancora”.

L’articolo Riqualificazione Piazza Garibaldi, se ne parla in commissione proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com