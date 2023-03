Sampdoria, Ferrero: “Pronto a vendere domattina. Lanna? Il peggior presidente della storia”

Genova. “Per quanto ne so i debiti sono 110 milioni di euro. Per altri problemi dovete chiedere agli addetti ai lavori. Io ho lasciato la Sampdoria in ottima salute. Il signor Lanna, che è un dirigente messo dalla famiglia, è una brava persona ma è il peggior presidente nella storia della Samp. I risultati parlano da soli“. Così Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria in videocollegamento con il canale Twitch di Cronache di Spogliatoio.

“Qualche errore posso averlo fatto, ma io mica vado in campo. La Sampdoria è la mia vita – ha dichiarato Ferrero -. Il club ha un capitale di 49 milioni, io ho fatto plusvalenze per 400 milioni, non ho toccato mai un euro dei dividendi. Di sicuro non fallirà, troveremo un compratore. Faccio un appello: comprate la Sampdoria. Sono pronto a venderla domattina. E io non prendo lo stipendio, non chiedo niente” .

