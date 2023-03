‘Santa’: a settembre Camilla Sartori lascia il Circomare

Era arrivata a Santa Margherita Ligure a fine agosto 2021 e dopo due anni, il prossimo settembre, il comandante del Circomare di Santa Margherita Ligure Camilla Sartori lascerà il Tigullio. Con rimpianto da parte degli utenti portuali e balneari perché il comandante possiede rigore, ma anche equilibrio e umanità. Il Tigullio con l’Area marina protetta, sette porti, realtà particolari come la Fincantieri di Riva Trigoso, l’acquacoltura a Lavagna, la celebrità di Portofino, gli approdi delle navi da croocera, il traffico dei battelli turistici, rappresenta un territorio complesso. E poi un numero importante di cantieri per rinforzare dighe e proteggere spiagge e ancora i problemi legati alla pesca e alla balneazione. Tutti temi che il comandante Sartori conosce ed ha affrontato ed affronta con professionalità. Così ieri, mattina, quando durante la grande pesca miracolosa di rifiuti, si è sparsa la voce che per il comandante, la prossima, sarebbe stata l’ultima estate nel Tigullio per proseguire una carriera brillante, è apparso chiaro il sincero dispiacere di chi frequenta porto e banchine.

