Terzo polo, Paita e Bucci spalla a spalla al convegno per parlare di “trasformazione della città”

Genova. Italia Viva – così come Azione – a Genova governa insieme alla maggioranza. Il sindaco Marco Bucci è stato sostenuto dai renziani (e calendiani) durante le ultime elezioni e oggi in giunta c’è un assessore di Italia Viva, Mauro Avvenente, alle Manutenzioni e Centri storici, mentre in aula rossa siedono vicino al centrodestra i consiglieri Lorenzo Pasi (già con Azione, oggi nelle file della lista civica Genova Domani) e Davide Falteri (IV, ora in Vince Genova).

Questo venerdì alle 17 nel palazzo del Matitone si terrà un incontro organizzato da Italia Viva e che vedrà protagonisti la senatrice Raffaella Paita insieme al sindaco Marco Bucci per parlare dei progetti di trasformazione della città. Un incontro che conferma la collaborazione della forza politica centrista con il centrodestra di governo, per lo meno a Genova.

