Un messaggio nella bottiglia da Santo Stefano al Mare a Imperia. I bambini scelgono ancora le favole

Santo Stefano al Mare – Imperia. Per tutti quelli giudicano la generazione dei millenials come quella cresciuta a tablet e smartphone, una piccola storia potrebbe farli ricredere. E’ il caso di Samuele, 8 anni di Santo Stefano al Mare che ha inviato un suo pensiero affidandolo al mare, chiuso in una bottiglia, come si legge nei libri di pirati e di isole misteriose.

«Ciao non so chi tu sia ma io sono Samuele, ho 8 anni e abito a Santo Stefano al Mare. Sono contento che tu abbia ricevuto questa bottiglia».

» leggi tutto su www.riviera24.it