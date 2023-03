1400 euro per 12 camicie destinate ai dirigenti della polizia locale, il caso sbarca in consiglio comunale

Genova. Dodici camicie per 98 euro+Iva ciascuna e un totale di 1434 euro di denaro pubblico spesi per quattro dirigenti della polizia locale genovese. E’ su questo acquisto, stabilito da una determinazione dirigenziale del Comune di Genova, che il consigliere del Pd Claudio Villa oggi ha presentato un’interrogazione a risposta immediata in consiglio comunale.

Il consigliere di minoranza ha sottolineato con il suo intervento quanto la cifra fosse piuttosto alta rispetto ai prezzi sul mercato visto che le camicie destinate alla divisa ordinaria dei dirigenti del corpo erano di tipo sartoriale. Nella determina si legge che l’impresa a cui è stato assegnato il lavoro è la Confezioni Rossi di Chiavari.

