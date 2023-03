Accertamenti Tari, Sinistra Lunense: “Fondi vengano utilizzati per ridurre cartelle delle famiglie in difficoltà”

““Pagare tutti per pagare meno”, sicuramente l’operazione di accertamento TARI (tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ), che in questo periodo sta sollevando notevoli perplessità da parte dei nostri concittadini interessati dagli avvisi, va in questo senso. Da parte nostra riteniamo più che giusto colpire in maniera decisa gli evasori, è giusto pero’ evidenziare che le notevoli variazioni normative intercorse negli ultimi trent’anni in merito a questo tributo hanno generato situazioni anomale in cui alcuni cittadini, pur pagando regolarmente quanto richiesto in base alle superfici già rilevate direttamente dai tecnici comunali, hanno ricevuto cartelle con importi ridefiniti in base a una revisione dei calcoli sulle dimensioni tassabili degli immobili.

In questi specifici casi chiediamo all’amministrazione di tenere conto di quei contribuenti che, possedendo immobili da lungo tempo, hanno sempre pagato regolarmente, invitandoli a regolarizzare in maniera bonaria la loro posizione, così come per quegli immobili che ormai da anni “non possono produrre rifiuti” e che rispettano le condizioni poi riprese nei regolamenti succedutisi. Ci sono poi altri due aspetti importanti da tenere in considerazione.

