Al via corso di manutentore del verde: ultimi posti disponibili per imprenditori e disoccupati

Al via il 16 marzo il corso organizzato da Confartigianato per manutentori del verde. Il corso di Confartigianato durerà solo 180 ore e non prevede particolari requisiti di ingresso salvo l’obbligo scolastico. Il manutentore del verde è quella figura che allestisce, sistema, cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati; egli cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie, gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle specie ornamentali in osservanza anche alle “linee guida” per la gestione del verde urbano.

Possono iscriversi disoccupati e imprenditori che già operano nel settore. Le imprese che si occupano di “manutenzione del verde” sono state regolamentate con la legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA. Dopo l’entrata in vigore della norma ad alcune aziende è stato attribuito il codice Ateco 81.30.00 (con clausola di provvisorietà) il ché significa che devono frequentare il corso per abilitarsi; successivamente le aziende non potendosi iscrivere con il codice Ateco corretto di “manutentore del verde” sono state iscritte con il Cod. Ateco 0161 (potatura alberi da frutto) ma con questo codice le aziende non possono partecipare agli appalti dei comuni per la manutenzione del verde. Per esercitare l’attività di manutenzione del verde, è necessario oggi frequentare il corso di formazione.

