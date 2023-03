Calcio, Finale. Obiettivo riapertura spalti contro la Cairese: sarà la volta buona?

Finale Ligure. In casa giallorossoblù si sta organizzando la settimana di allenamenti in maniera alternativa. Entro venerdì verrà ultimata la manutenzione del manto sintetico del Felice Borel, quindi ci sarà un trasloco momentaneo sul campo di Voze nelle giornate di domani e giovedì. Ma sulla tribuna, ancora nulla?

Ormai è da fine ottobre che questa vicenda sta tenendo col fiato sospeso l’intero ambiente. I ritorni economici dagli incassi degli spettatori si uniscono alla mancata partecipazione di sostenitori, genitori, amici anche e soprattutto per il settore giovanile. Ad oggi, comunque, emerge un’ulteriore novità. Pare che la partenza delle transenne sia stata fissata al giorno di venerdì, proprio quando si concluderanno i lavori al sintetico. Così facendo, dopo averle ricevute da una ditta proveniente dalla Germania, si potranno attivare tutte le pratiche del caso: stipula della relazione e poi agibilità prevista per la gara casalinga contro la Cairese del 26 marzo. Si attendono gli ulteriori sviluppi per una questione che, come detto, ha indubbiamente generato diverse problematiche.

