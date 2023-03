Candia (Lista Sansa): “Nessun piano per la cultura in Liguria, ignorati i lavoratori”

Genova. “Continueranno a non aver risposta le lavoratrici e i lavoratori della cultura ligure che dal 2020 attendono un nuovo piano triennale dalla Regione. Nonostante il cambio di assessorato tra Cavo e Toti, su questo punto il presidente-assessore non si è contraddistinto dalla sua predecessore, continuando a ignorare la richiesta da parte degli addetti del mondo della cultura della nostra regione”.

Così la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia che nella seduta di Consiglio di questa mattina ha interrogato la giunta sul piano triennale per la cultura.

Il presidente della giunta con delega alla cultura Giovanni Toti ha precisato che l’azione regionale nel settore della cultura non sembra richiedere oggi nuove programmazioni, tenendo anche conto della riduzione delle risorse disponibili legata a diversi aspetti congiunturali. Fra gli interventi sostenuti dalla giunta il presidente ha citato quelli per gli spettacoli dal vivo e per i teatri, i contributi per gli Istituti storici della Resistenza e per le diverse istituzioni culturali, in questo caso con bandi triennali.

» leggi tutto su www.genova24.it