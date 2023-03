Centoventi equipaggi, onde e respiro internazionale, la Coppa Italia 420 torna a San Terenzo

Centoventi equipaggi provenienti da tutta Italia e da Grecia, Svizzera, Germania, Slovenia, Ungheria e Grecia per la prima prova della Coppa Italia 420, che torna a far base a San Terenzo dopo la prima volta del 2022, con più partecipanti e l’ampliamento della componente internazionale. L’appuntamento velistico giovanile si terrà da giovedì 9 a domenica 12 marzo e conterà su tre campi di regata, uno nello specchio acqueo di Lerici/San Terenzo, uno più verso Tellaro e un terzo all’interno della diga foranea. Si annuncia vento, quindi mare vivace, ma fino a trenta nodi di uscirà in mare. L’evento è organizzato da Lega navale di Lerici in collaborazione Uniqua Italia 420 e con il Circolo della vela Erix, ai cui pontili saranno ormeggiati i gommoni e i mezzi appoggio, mentre i 420 stazioneranno sulla spiaggia di San Terenzo. In arrivo sul territorio circa cinquecento persone tra giovani atleti, famiglie, allenatori, accompagnatori, personale di servizio, giudici, stazzatori, a cui si aggiungerà il pubblico, oltre quota mille lo scorso anno, come spiegato stamani nella sala consiliare di Lerici da Paolo Leone, coordinatore dell’evento, che ha introdotto la presentazione della quattro giorni, “che sarà un appuntamento memorabile per tutti, per gli atleti, per il pubblico, per il territorio, le istituzioni, gli organizzatori, gli sponsor”.

“Come Comune – ha poi osservato il sindaco Leonardo Paoletti – abbiamo fatto quanto nelle nostre possibilità per supportare questo importante appuntamento, dando quante più risposte positive possibili alle richieste arrivate dall’organizzazione. Il Comune di Lerici crede nel valore dello sport e nell’aggregazione che questo porta con sé: sono impaziente arrivi domenica per scoprire il nome del vincitore”. Quindi il presidente della Lega navale lericina, Maurizio Moglia, che ha ringraziato quanti si sono spesi per poter accogliere nuovamente la manifestazione, rivelando poi una curiosità sulla scelta del luogo, un anno fa: “Siamo stati contattati dal presidente di 420 Uniqua Italia, Andrea Lelli, rimasto affascinato da alcune foto del Golfo e di Lerici pubblicate sui social da Davide Besana: ne è scaturita una telefonata che ci ha portato dove siamo oggi e che ha permesso a Lerici di segnalarsi come campo di regata all-round, vista la possibilità di regatare e divertirsi buona parte dei giorni dell’anno”. Moglia che ha osservato altresì che “a riprova che la I Coppa Italia 420 è una regata importante c’è il supporto ricevuto dall’Autorità di sistema portuale, dall’Ufficio della presidenza della Regione Liguria e dal Comune di Lerici, senza dimenticare il contributo fattivo che ci è stato riservato da tutte le associazioni del territorio”.

“Per fare eventi importanti bisogna fare squadra – le parole di Davide Sampiero, vice presidente dell’Erix – e sono molto contento di come si sia attivata la sinergia tra tutte le parti coinvolte ma specialmente tra la Lega navale di Lerici e il nostro club, che lo scorso anno non aveva potuto partecipare all’organizzazione a causa di un appuntamento concomitante. Inoltre, un grazie particolare va alla Sviluppo turistico Lerici, che mette a nostra disposizione gru e altre attrezzature utili allo svolgimento di compiti particolari, e alla Guardia Costiera, senza la quale non potrebbero esserci le regate”.

Intervenuto poi il presidente di Uniqua 420 Andrea Lelli, che ha raccontato come l’edizione 2022 sia rimasta nell’immaginario collettivo della classe, anche oltre i confini nazionali: “La eco a livello internazionale è stata generosa e inattesa: in Ungheria e Portogallo, ad esempio, si è parlato molto di come è stato ben organizzato l’appuntamento 2022 e i coach si sono attivati per chiederci informazioni su come partecipare alla seconda edizione”. E Davide Besana, giornalista, scrittore, cartoonist di mare e vela tra i più noti a livello nazionale, ha fatto il punto sul programma di appuntamenti collaterali – “Conferenze dei poeti”- di cui ha curato l’organizzazione e che si terranno in Piazza Brusacà (programma a fine articolo), rivolti ai ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro del Capellini-Sauro e a tutti gli interessati. “Avremo soprattutto professionisti che lavorano sul mare per cercare di far capire ai ragazzi che c’è un’offerta di lavoro gigantesca legata a questo elemento liquido”, ha evidenziato. Infine il saluto del capitano di vascello Roberto Savella, presidente della Sezione Velica della Spezia della Marina Militare, che ha ricordato i suoi trascorsi di quattroventista e ha rimarcato le sinergie attivatesi tra il Comitato organizzatore e la Marina, “ben lieta di dare il proprio contributo al successo della manifestazione”, e quello del consigliere della II Zona Federazione italiana vela Sandro Gherarducci: “Lo scorso anno la manifestazione ha avuto un successo incredibile, pensiamo che si ripeterà”,ha osservato, donando infine all’organizzazione e al Comune la bandiera della Fiv.

