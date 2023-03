Chiavari: domenica una manifestazione per ricordare Andrea

Raduno domenica mattina alle 10.30 in piazza Roma a Chiavari fino al ponte della Maddalena. Un’iniziativa per ricordare l’incidente e la morte di Andrea Demattei, 14 anni, durante un allenamento in canoa lungo l’Entella. Per ricordare Matteo ed evitare che si ripetano morti tanto assurde, si è costituito un comitato che ha annunciato questa prima iniziativa.

A fare chiarezza sulle cause del decesso, la Procura di Genova che ha iscritto sul registro degli indagati otto persone. Nei familiari e amici la convinzione che Andrea potesse essere salvato.

