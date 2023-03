Costa Crociere spegne 75 candeline e festeggia con 75 crociere a prezzo speciale

Genova. Il 31 marzo 2023 Costa Crociere celebra il suo 75° anniversario. In quel giorno, 75 anni fa, nel 1948, partiva da Genova diretta a Buenos Aires, con 768 passeggeri a bordo, la “Anna C”, la prima nave passeggeri della flotta. Un momento storico, che ha dato inizio al grande successo delle crociere Costa. In tutti questi anni, giorno dopo giorno, Costa Crociere ha portato in giro per il mondo milioni di Ospiti, condividendo i momenti felici e indimenticabili delle loro vacanze.

Per festeggiare insieme questo importante anniversario, Costa Crociere ha pensato a un’iniziativa unica: 75 crociere a prezzo speciale, disponibili da oggi sino all’11 aprile, per partire nel corso dell’anno, dalla prima primavera all’autunno, alla scoperta di destinazioni incredibili, nel Mediterraneo e in Nord Europa.

