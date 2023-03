Elezioni comunali, urne aperte fino alle 15.00 del lunedì

Oggi il prefetto Maria Luisa Inversini ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali per domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio. Le elezioni comunali come noto si terranno a Carro, Porto Venere e Sarzana per scadenza naturale del mandato e a Maissana in seguito alle dimissioni per impedimento permanente da parte del sindaco Alberto Figaro.

Le operazioni di votazione si svolgeranno nella giornata di domenica 14 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì 15 maggio dalle ore 7 alle ore 15.

Il decreto è consultabile sul sito istituzionale della Prefettura alla voce “Elezioni Amministrative 14-15 maggio 2023 Circolari e Notizie”.

