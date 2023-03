Frontale in Via Bertone: impatto violento, autocarro perde una parte del telaio

Frontale in Via Flavio Luigi Bertone, poco distante dalla rotonda di Via Fontevivo, nei pressi del centro commerciale le Terrazze, alla Spezia alle 18 di questa sera. Un autocarro che trasportava vetri e proseguiva verso il centro. Per dinamiche in fase di accertamento, uscendo da una curva il mezzo ha impattato contro due automobili che proseguivano in direzione opposta. I fatti sono al vaglio della Polizia locale della Spezia con la Sezione infortunistica. L’impatto è stato violento e il furgone ha perso anche delle parti di telaio, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi e sul posto sono arrivati i soccorritori con un ambulanza e i Vigili del fuoco. Il traffico ha subito rallentamenti e nelle prime fasi degli interventi si è resa necessaria la chiusura della strada. La bonifica del tratto è durata fino alle 21.

